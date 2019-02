'The New York Times' aplaude una actuación de Alba Reche en 'OT' Ecoteuve.es 16:15 - 5/02/2019 0 Comentarios

Sara Bareilles aplaude la versión de la española de su tema 'She used to be mine'

Una de las actuaciones más celebradas de Alba Reche en OT 2018 fue la de la penúltima gala, en la que la concursante interpretó She used to be mine. Tanto ha sido así que su versión de la canción de Sara Bareilles ha llegado hasta el prestigioso The New York Times.

En una entrevista para el periódico estadounidense, Sara Bareilles ha seleccionado cinco versiones de She used to be mine. Una de ellas es la que hizo la segunda finalista del 'talent' de La 1. "No podía apartar la vista de ella porque estaba tan expuesta y tan cruda...", dice sobre el número que protagonizó Alba Reche.

El propio The New York Times se puso en contacto con Alba Reche para preguntarle sobre sus sensaciones durante esta actuación: "Fue fácil verme reflejada en sus palabras. Todos tenemos historias en nuestro pasado y esta canción se conecta a algunas partes de mi vida".

No obstante, dentro de la vida en la Academia también es una canción muy recordada por el público por sonar de fondo en un emotivo momento entre Alba y Natalia, en el que las dos se emocionaban.

Sara Bareilles ha afirmado en esta entrevista que está "muy asombrada" de cómo She used to be mine, una canción que habla de una camarera embarazada y maltratada, ha calado en el público: "El rango de quien habla esta canción es mucho más amplio de lo que podría haber anticipado".

El #NYTimes me hizo una entrevista dentro del artículo de la gran @SaraBareilles

Thank you so much for your words and your music ????

-Aquí tenéis el link ????https://t.co/vq16UWFPQ8 pic.twitter.com/tkQd590Vz9 — Alba Reche (@albarecheot2018) 4 de febrero de 2019