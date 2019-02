La respuesta de Buenafuente y Silvia Abril a la pregunta del 'millón' de Broncano: "La crisis me dio una hostia" Ecoteuve.es 15:45 - 5/02/2019 0 Comentarios

La actriz desvela cuánto dinero tiene en el banco tras 25 años en el mundo del espectáculo

Andreu Buenafuente y Silvia Abril visitaron este lunes La Resistencia, dos días después de conducir la gala de los Goya. Antes, habían aparecido juntos en Late Motiv con la misma ropa con la que despidieron la ceremonia del cine y de esa misma guisa aparecieron en el show de David Broncano. [¿Cuánto dinero tienen los invitados de 'La Resistencia'?]

A pesar de que estaba ante su jefe -Buenafuente produce La Resistencia a través de El Terrat- Broncano no se cortó y lanzó a la pareja la pregunta del millón, y nunca mejor dicho: "¿Cuánto dinero tenéis en la cuenta?"

Andreu Buenafuente optó por la respuesta más políticamente correcta: "En su momento me gané muy bien la vida. Luego vino la crisis, me dio una hostia y me hizo entender dos cosas: que el dinero es mucho menos importante de lo que creemos y que la comedia no tiene precio", contestó el humorista.



El showman, precisamente, explicó a ECOTEUVE.ES el mal momento económico que atravesó con su empresa: "O me encerraba en una habitación con un rifle o me enamoraba más de mi profesión".

Buenafuente no dio una cifra, pero Silvia Abril, su pareja, sí: "Yo tengo 199.000 euros en el banco... Claro, 25 años currando", comentó.