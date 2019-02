Ana Obregón explota contra 'Socialité' por "insinuar una situación bochornosa" Ecoteuve.es 5/02/2019 - 13:16 0 Comentarios

El programa emitió unas imágenes en los que la presentadora hizo saltar las alarmas de una tienda

Ana lo aclara y dice que el director del programa hizo "caso omiso de la verdad"

Ana García Obregón era una de las protagonistas de la escaleta de Socialité el pasado domingo. El programa que presenta María Patiño emitió las imágenes de un "incidente" que tuvo la presentadora en una tienda de ropa en el paseo de Gracia de Barcelona.

Al salir del local, saltaba la alarma de seguridad y la dependienta salió para comprobar que todo estaba correcto. La joven le cogió la bolsa para llevarla a la tienda para instantes después devolvérsela a Ana.

El "bochornoso momento", que no deja de ser una anécdota por un despiste como la propia Patiño dijo, fue captado por las cámaras del formato. Pues bien, la propio Ana Obregón ha mostrado su enfado con el programa, dado a que ha dado pie a numerosas informaciones insinuando que podría haber robado, y ha explicado lo que ocurrió en Instagram.

"La semana pasada después de estar siete horas en el hospital con mi hijo me fui a pasear sola por Paseo de Gracia y entré a comprar en una tienda. Cómo le puede pasar a cualquiera, la dependienta que era encantadora, se dejó la alarma puesta. A mi en particular la situación me hizo mucha gracia", cuenta.

Así, adjunta la llamada telefónica que hizo a la dependienta para aclarar lo sucedido: "Recibo una llamada de Telecinco diciendo que tienen un vídeo escandaloso. No solo les aclaro la situación, sino que me pongo en contacto con la tienda y hablo con la dependienta".

Sin embargo, como comenta, el director del programa hizo "caso omiso de la verdad" insinuando "una situación bochornosa en su emisión el sábado para ganar audiencia". "En estos momentos difíciles y de tanto dolor en mi vida, no voy a consentir esa falta de respeto y de humanidad", termina.