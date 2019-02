Julio Ruz fue hospitalizado la mañana de su expulsión disciplinaria en 'GH DÚO' Ecoteuve.es 5/02/2019 - 12:56 0 Comentarios

Belén Esteban desvela que el concursante fue evacuado de la casa del reality

El paso de Julio Ruz por GH DÚO llegó a su fin el pasado domingo de forma abrupta. El concursante fue expulsado de forma disciplinaria por el peligroso comportamiento que estaba teniendo con María Jesús dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. El empresario se excedió en varias ocasiones persiguiendo a su expareja por la casa y acorralándola ante el enfado de sus compañeros.

Este lunes, Sálvame se ha hecho eco de lo ocurrido y Belén Esteban ha dado más detalles del peor día de Julio en el reality. "Ayer por la mañana a Julio le tienen que sacar de la casa y llevarle al hospital. Del estado de nervios que tenía le dio un dolor en el estómago", aseguró la tertuliana aportando un dato que hasta ahora no había sido desvelado.

"No me entero por la productora, sino por una persona cercana a Julio. No creo que me vayan a regañar por esto. Imagino que fue por los nervios que se le agarraron. Le llevaron a un médico porque se quejaba mucho y por la noche ya fue cuando lo echaron", añadió Esteban, que cree que Julio sintió alivio cuando le comunicaron su expulsión.

Además, pidió al programa la presencia de Julio en plató para que hable y dé su versión sobre lo ocurrido: "Me gustaría que fuera el martes o el jueves con Jorge, porque quiero oír una explicación de este señor. Cuando le pongan los vídeos se dará cuenta de todo", concluyó la tertuliana.