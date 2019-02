La reacción de Raquel al ver a su cita en 'First Dates': "Tiene un polvo que no se lo quita ni Don Limpio" Ecoteuve.es 5/02/2019 - 12:14 0 Comentarios

Su cena con Sandra, llena de tensión sexual, acabó en una inesperada petición de mano

Sandra y Raquel protagonizaron un intenso flechazo de amor durante su cena en First Dates. El programa de Carlos Sobera citó a estas dos jóvenes en su restaurante y, enseguida, se presentaron como dos mujeres de armas tomar.

"Depende para qué cosas soy muy echada para delante, pero para otras soy todo lo contrario. Sí que es verdad que en el grupo de amigos, siempre soy la que está a la cabeza. Soy la loca de los grupos", dijo Raquel, de tan solo 18 años.

Sandra, que esperaba en la barra, se quedó prendida de Raquel nada más verla entrar por la puerta. "Me ha encantado. Yo la he visto nada más llegar por la puerta y he dicho 'qué cara más bonita'. Me ha conquistado". Algo que fue recíproco: "Yo la he visto y me he quedado con una cara. Es un pibón de mujer. Esa mujer tiene un polvo que no se lo quita ni Don Limpio. Brutal".

La tensión sexual durante la cena fue evidente y, tanto es así, que al terminar el postre, Sandra le preguntó a su compañera si tenía pensando volver a Barcelona al acabar la cita. "No, no tienes que volver. ¡A tomar por culo, vamos a liarla! Me gustan mucho las aventuras y contigo más", dijo.

La velada acabó con una decisión final bastante previsible por mucho que Raquel intentara dar suspense, ya que al principio dijo que no quería tener una segunda cita, sino que lo que quería era "directamente" casarse con ella. Así pues, hincó rodilla y se declaró ante las cámaras: "Sandra, ¿te quieres casar with me?". [VÍDEO]