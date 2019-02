Las lágrimas de Paz Padilla ante la lección de un enfermo terminal de ELA en 'Got Talent' Ecoteuve.es 5/02/2019 - 11:58 0 Comentarios

"No tengo tiempo para perderlo en boberías", aseguró José tras su actuación

Got Talent recibió este lunes a nuevos concursantes dispuestos a conquistar al jurado formado por Paz Padilla, Eva Isanta, Edurne y Risto Mejide. Y de entre todas las actuaciones, destacó la de José Robles, un hombre de 49 años enfermo de ELA que se subió al escenario de Telecinco para realizar un divertido monólogo.

El concursante procedente de Canarias se comunicaba a través de un aparato que simulaba su voz. Y tras hacer varios chistes de humor negro, José dio a todos una importante lección. "El humor es parte de mí, me corre por las venas. A todo le saco el lado divertido y es que la vida es mucho más bonita con humor", aseguró el hombre, que emocionó a los jueces con sus palabras.

"Hace cuatro años me diagnosticaron ELA, una enfermedad degenerativa y sin cura. Saber que me voy a morir pronto no me agobia y me hace vivir más feliz porque no me puedo permitir tener malos momentos. No tengo tiempo para perderlo en boberías, por eso elijo ser feliz cada instante que me regala el reloj", declaró provocando el llanto de Eva Isanta y Paz Padilla.

En ese instante, su mujer entró en escena para secarle las lágrimas ante la gran ovación que recibió por parte del público. Paz Padilla e Isanta elogiaron al concursante, de quien dijeron que tenía el talento más difícil que existe: "el talento para vivir". Finalmente, José obtuvo el pase a la siguiente fase al recibir el 'sí' de los cuatro miembros del jurado.