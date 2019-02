El polémico reproche de Paulina Rubio en 'La voz': "Vas a dejar de fumar conmigo, hueles mucho a cigarro" Ecoteuve.es 5/02/2019 - 11:40 0 Comentarios

La coach hizo un comentario fuera de lugar a Giosy, su propia concursante

Giosy Moltino encandiló a Paulina Rubio en una nueva entrega de las audiciones a ciegas de La voz que emitió este lunes Antena 3, una fase que ha entrado ya en su recta final. La artista mostró su lado más cañero interpretando una versión de Satisfaction de Aretha Franklin, que hizo que la mexicana girara su silla.

"Está descalza. De verdad que me encanta porque es una forma muy bonita de expresar las cosas", dijo Antonio Orozco nada más terminar la actuación . A continuación, Giosy explicó que era italiana y que venía de Nápoles, algo que "encantó" a Paulina Rubio.

Tras tener un guiño en italiano, la coach mostró su satisfacción con su talent: "Me siento muy halagada de tenerte en mi equipo. No sabía que tenías los pies descalzos, pero en cuanto me he dado la vuelta he dicho: 'esto para mí, porque yo soy como tú. Me gusta pisar bien la tierra".

"Para mí, es muy bonito verte, descubrirte por medio de mis oídos, darme la vuelta y ver a alguien que se deja la piel en el escenario. Me identifico contigo, me gusta mucho lo que has cantado y tus matices", siguió diciendo la coach.

Sin embargo, al final, Paulina hizo un comentario a Giosy totalmente fuera de lugar. "Tenemos mucho que hacer", dijo. "Vas a dejar de fumar conmigo porque hueles mucho a cigarro, pero bueno solamente cuando cantes".