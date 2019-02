Ana Rosa estalla contra Lequio por defender a Julio Ruz: "Hay que poner cuáles son los límites" Ecoteuve.es 19:50 - 4/02/2019 0 Comentarios

"Los celos y la obsesión dan como consecuencia el acoso y la violencia", ha dicho ella

Ana Rosa y Alessandro Lequio han protagonizado un desencuentro este lunes en Telecinco a raíz de la expulsión disciplinaria de Julio Ruz de GH DÚO. El colaborador cree que la decisión del reality ha sido excesiva y la presentadora ha mostrado su rechazo a su opinión.

"No termino de entender el criterio de expulsión que utiliza GH", ha empezado a decir el aristócrata. "Yo no veo violencia ni acoso por ningún lado, una cosa son los celos y la obsesión y otra la violencia y el acoso. Yo considero tan grave lo que ha hecho este señor como lo que hace Antonio Tejado. María Jesús en ningún momento ha marcado una línea precisa entre ellos"

Ana Rosa no ha podido reprimirse y le ha increpado así: "Los celos y la obsesión dan como consecuencia el acoso y la violencia. Estamos en un reality de televisión que ven millones de personas. Y hay situaciones, actitudes y gestos que no se deben consentir. Me parece muy bien que le hayan expulsado".

"No se ha visto a María Jesús sintiendo miedo o preocupación", espetaba Lequio a lo que Ana Rosa ha vuelto a contestar: "No hace falta sentir miendo para sentirse acosado. Que no Alessandro, no. Cuando es un programa que ve tanta gente hay que poner muy claros cuales son los límites. Y son la libertad de las personas de las personas, incluso del espacio físico. No hace falta que le den un empujón". [VÍDEO]