Ferreras defiende a Évole tras las críticas por su entrevista a Maduro: "Fue impecable" 4/02/2019

El presentador de 'Al rojo vivo' defiende en directo la independencia de la cadena

Antonio García Ferreras ha salido este lunes en defensa de Jordi Évole tras el terremoto que causó su entrevista a Nicolás Maduro en plena crisis política en Venezuela. El pasado viernes, el presentador de Salvados cambió de planes, anunció su encuentro con el mandatario bolivariano y enseguida recibió un aluvión de críticas sin ni siquiera haberse emitido el programa.

Este lunes, Ferreras ha salido en defensa de su compañero, con el que se deshizo en elogios por la forma en la que abordó el asunto: "La Sexta va a realizar las entrevistas que considera que tenga que realizar. No le vamos a pedir permiso ni a ningún gobierno (del signo que sea), ni a ningún periódico, ni a ningún partido, ni a ningún medio de comunicación", empezó diciendo.

"La entrevista fe impecable", asegura el presentador de Al Rojo Vivo, que defiende que esta "no es la primera vez que se entrevista a un dirigente de estas características". "Bashar Al-Assad ha sido entrevistado por France Press y a Al Bagdadi no le entrevistamos porque no nos da una entrevista, pero si quisiera estaríamos encantados", ha concluido.