Críticas a 'Viva la vida' por lo que dijeron sobre Amaia: "Si tiene la axila así, no quiero imaginarme lo otro" Ecoteuve.es 4/02/2019 - 13:55 0 Comentarios

Makoke y Diego Arrabal cargaron contra la cantante por no ir depilada a los Goya

Viva la vida repasó este domingo uno a uno los mejores looks que lucieron en la alfombra roja los invitados a la ceremonia de los premios Goya. Y entre los famosos asistentes a la gala, el programa destacó a Amaia Romero por su decisión de posar ante las cámaras sin depilarse las axilas.

Fue en ese momento, cuando los comentarios contra la ganadora de OT 2017 se sucedieron en el plató de Telecinco: "A mí personalmente que vaya sin depilar no me gusta. Yo sé que en Francia todas la gran mayoría de las chicas van no se depilan, pero estar en un photocall, con un vestido de noche y todos los pelos en la axila...", empezó diciendo Makoke en una crítica a la que se sumaba la presentadora Emma García.

Sin embargo, no fue ella sino Diego Arrabal el que lanzó las palabras de peor gusto. "Ahora, yo le veo la axila y no quiero ni imaginarme ya lo otro...", insinuó el paparazzi con cara de rechazo. "Lo que puede ser aquello...", insistía haciendo aspavientos con las manos.

Y ante tanto despropósito, tuvo que salir una vez más Nagore Robles a poner un poco de cordura al asunto: "A mí me parece estupendo, me da exactamente igual. ¿Por qué tengo que estar todo el día pendiente de depilarme todo el rato, siendo esclava de las cuchillas? Pues yo me depilo cuando me viene bien y cuando no, pues dejo crecer. ¿Qué pasa?", se quejaba en un alegato que fue aplaudido por el público.

Makoke se quejó y Nagore insistió que en el protocolo de los Goya en ningún momento pone cómo debe ir de depilada ninguna mujer. "¡Pues que vayan como quieran!", exclamaba. "¡Eso, todas a los Goya sin depilar!", decía entre risas la ex de Matamoros banalizando el asunto y provocando una oleada de críticas entre los espectadores del programa.

Acaban de decir en Viva la Vida que si Amaia llevaba así las axilas anoche en los Goya que como llevará el c*ño. pic.twitter.com/YmazrI9czn — MARY CONDE PLAYA (@EhEhFran) 3 de febrero de 2019

No voy a comentar lo que han dicho Makoke y Diego respecto a lo de Amaia, pero tengo que decir que siendo así, no me quiero imaginar la educación que están dando en su casita. — Alice (@alice_aarm) 3 de febrero de 2019

¿Con qué derecho opinan sobre el cuerpo de otra persona? ¿Acaso los pelos en la axila les ofende? ¿Les hace daño? Estamos en 2019 ya es hora de que dejeis de ser unos machistas de mierda https://t.co/vj9mZFUD0u — andru?? (@andruhastamarte) 3 de febrero de 2019

Almmenos amaia hace algo productivo @Makoke_ no como tu k vives de irar mierda a la gente y encima quedar mas paleta aun de lo k eres — chrome fresh (@ChromeFresh) 3 de febrero de 2019

El nivel cultural comentand lo de amaia especial. Makoke ..ha sido nulo..pero vaya ..todos pez ..en lo q quiere expresar ese acto — Linda (@Linda28502627) 3 de febrero de 2019

Que gilipollas el periodista de viva la vida diciendo que si Amaia tiene pelos en las axilas no quiere imaginarse como lo tiene en otro sitio. UNGA UNGA y ole Nagore por lo que le ha dicho #VivaLaVida — melón ???? (@3Meeel) 3 de febrero de 2019

Están comentando el look de Amaia en Viva la vida. Dicen que no les gusta que fuera sin depilar. Poto. — Arpía (@Arpia_GH) 3 de febrero de 2019