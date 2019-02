La desternillante pifia de un reportero de Cristina Pardo al confundir a Echenique con Errejón Ecoteuve.es 4/02/2019 - 12:32 0 Comentarios

Luis Troya metió la pata con un cómico fallo en la alfombra roja de los Goya

Cristina Pardo no quiso perderse ni un solo detalle de lo que ocurrió el pasado sábado en la alfombra roja de los Goya y envió hasta Sevilla a uno de sus reporteros de Liarla Pardo. El periodista Luis Troya fue el encargado de contar todo lo que ocurrió en el previo a la gala presentada por Andreu Buenafuente y Silvia Abril y cometió un fallo que provocó carcajadas en el plató de La Sexta.

El reportero fue uno a uno entrevistando a todos los famosos que desfilaron por la alfombra roja, entre ellos a varios políticos. Uno de ellos fue Pablo Echenique, secretario de Organización de Podemos, con quien Troya cometió un cómico error que desató las risas de Cristina Pardo.

Nada más verlo, el periodista se refirió a él como "señor Errejón". Enseguida, corrigió su error, pero ya era tarde para que se produjera una cara de asombro en el entrevistado. "No, Errejón no", dijo un ojiplático Echenique, que le pedía que no le cambiara de apellido. En plató, Pardo se llevó las manos a la cara por el desliz de su compañero en plena crisis de Podemos. Hace unas semanas, Echenique llamaba "traidor" a Errejón trar unirse a Manuela Carmena para las elecciones autonómicas.