La impactante confesión sexual de Anabel Pantoja sobre Rafa Mora: "Esa noche mojé la cama"

El sueño erótico de la sobrina de Isabel Pantoja el día que conoció al valenciano

Anabel Pantoja subió la temperatura de Sábado Deluxe con una impactante confesión sexual sobre Rafa Mora. El colaborador, que habló sobre las insinuaciones de Dulce, destapó que la sobrina de Isabel Pantoja tuvo un sueño húmedo con él: "A la que le ponía era a Anabel".

"¡Al final me metes a mí en el fregaó", se resignó Anabel entre resoplidos y llevándose las manos a la cabeza. "¡Pero que fue hace años!", le quitó importancia el valenciano: "No tenía pareja ni nada, ¿eh?".

Así las cosas, la prima y fiel defensora de Kiko Rivera en su concurso de GH DÚO, procedió a explicar lo que ocurrió. "Yo le conocí en Mujeres y hombres y viceversa. Lo vi un día y la verdad que me sorprendió que era muy guapo", relató ante las risas sospechosas de Mora.

A continuación, Anabel soltó la bomba provocando un terremoto en plató: "Y nada, pues esa noche mojé la cama". Todos acabaron a carcajadas y Rafa aplaudió la sinceridad y el sentido del humor de la colaboradora: "¡Qué grande eres!". "¡Pero no lo cuentes más, que pasó hace mucho!", dijo ella.

"El día siguiente en maquillaje me daba vergüenza porque digo: 'Me ha visto desnuda' y el me miraba", siguió diciendo. "Esas cosas siguen pasando", zanjó Jorge Javier.