La deuda millonaria que estuvo a punto de arruinar a Karlos Arguiñano: "Debía 30 millones de pesetas" Ecoteuve.es 4/02/2019 - 11:49 1 Comentario

El cocinero desvela a Cristina Pardo uno de los momentos más difíciles de su vida

Su delicada situación económica cambió gracias a la televisión: "Estoy muy agradecido"

Karlos Arguiñano fue entrevistado por Cristina Pardo este domingo en La Sexta. El popular cocinero, que lleva más de dos décadas enseñando recetas a los espectadores, por no olvidar de sus simpáticos chistes, confesó la delicada situación económica por la que atravesó hace treinta años y que estuvo a punto de arruinarle.

Fue después de escuchar el mensaje que le envió su compañero Juan Mari Arzak, padriño de su hija Amaia. "Cuando nació mi hija, estaba con un pufo terrible en el restaurante y no sabía si me lo iban a quitar. Había pagado a todo el mundo menos a él. A mí me parecía que era el que menos urgencia podía tener en aquel momento".

Arguiñano hacía referencia a un pescadero al que debía "30 millones de pesetas". Una cantidad bastante importante en aquellos tiempos ya que como el vasco explicó "con 30 millones de entonces te comprabas cuatro pisos".

Finalmente, la televisión le salvó. "Luego empecé con la tele y las cosas me han ido bien porque pude pagar al pescadero y un crédito de 250 millones de pesetas que pedimos entonces para hacer el hotel", explicó el cocinero.

Arguiñano se mostró "muy agradecido" a la tele porque sin ella su vida hubiese sido totalmente diferente: "Si no me llega a salir lo de la tele, no hubiese tenido ni el Arguiñano, ni la escuela, ni la bodega, ni el equipo de motos, ni nada de nada".