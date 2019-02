El escalofriante testimonio de James Rhodes a Risto: "Mi profesor me violó con seis años hasta romperme la espalda" Ecoteuve.es 4/02/2019 - 11:45 0 Comentarios

"Cada vez que lloro tengo una erección", asegura sobre las secuelas que carga

Risto Mejide entrevistó este domingo al pianista James Rhodes para abordar en el Chester el episodio más desgarrador de su vida: el músico fue violado desde los seis años hasta los once por su profesor de Educación Física. "Sigo pensando que fui su cómplice, no una víctima, porque callé. No hablé hasta los 35 años, y todavía me siento culpable por ello", empezó diciendo el británico.

El entrevistado dejó atónito al presentador al contarle cómo a pesar de sus abusos, durante las primeras veces este le hizo sentir "una estrella, el centro de atención": "Un día me pidió que me quedara después de la clase. Me llevó a un gran cuarto y cerró la puerta. Yo pensé que me iba a hacer otro regalo. Entonces me violó oral y analmente", relató.

James Rhodes aseguró que la primera vez que abusó de él "se salió de su cuerpo". "Volé y lo sentí como si fuera real. Abandoné mi cuerpo, salí de la habitación y me sentí como un súperheroe", afirmó. "Aquello se repitió cada semana. Yo salí sangrando por las piernas y la cara, porque me pegaba también. Supliqué a una profesora que no me hiciera volver a esa clase. Ella habló con el director y este le dijo que yo tenía que hacerme más duro. Así que tuve que volver cada puta semana", lamentó.

"Después de cinco años, necesité cirugía porque me rompió la espalda. Me violaba con tal fuerza... No quiero ser gráfico, pero imagina algo bastante grande entrando en algo bastante pequeño. La presión en la espina dorsal es demasiado y mi disco explotó. Me operaron tres veces y ahora tengo piezas de titanio en mi espalda", declaró en unas palabras que dejaron sin aliento a Risto.

El pianista explicó que a los 10 años cambió de escuela: "Pensaba que se había terminado. Pero ahí es cuando empieza. En las violaciones, no estaba muy presente. Dolía y pensaba que iba a morir, no se lo podía decir a nadie. Pero desde entonces, hasta ahora noto las consecuencias, el legado de todo aquello: el dolor de estómago, el rascarme a mí mismo hasta sangrar...", aseguró Rhodes explicando las secuelas que le ha dejado todo aquello.

"Cada vez que lloro tengo una erección. Eso es porque cada vez que el tío me estaba haciendo una felación, yo lloraba", declaró explicando el trastorno mental que le supuso aquella dura situación. "Es una sentencia de por vida; la vergüenza y la inestabilidad emocional me acompañan", reconoció.