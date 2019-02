Del absurdo error de un equipo a la dramática expulsión de Saray en 'Maestros de la costura' Ecoteuve.es 4/02/2019 - 11:30 0 Comentarios

El equipo verde se olvidó de colocar la prenda en el maniquí, norma básica del programa

Maestros de la costura vivió una noche dramática que estuvo marcada por la expulsión de la querida Saray. Cuando Lorenzo Caprile dijo el nombre de la andaluza, los talleres se convirtieron en un mar de lágrimas. "Lo siento, lo siento de verdad", decía la onubense totalmente desconsolada.

"Has aprendido muchísimo", la animaba Raquel Sánchez Silva a lo que ella intentó explicarse: "Sí, lo que pasa que me voy con pena porque quiero mostrar mucho más y de verdad, que tengo mucho más para enseñar. Me hubiera gustado otra semana más".

El momento dramático llegó a su clímax cuando Saray se acordó de sus compañeros: "Me voy con amigos de aquí, de verdad que sí". Inmediatamente, todos acudieron a arroparla: "Eres grande, con to´ tu arte".

Los errores en Maestros de la costura acaban pagándose, y el que tuvo el equipo verde acabó condenando a Saray a la prueba de expulsión. Un error que se recordará en el programa por absurdo y es que los concursantes se saltaron una norma básica: poner la prenda en el maniquí antes de que termine el tiempo.

"¡No está puesta!", se resignaban ante el júbilo de sus adversarios, el equipo naranja y que provocó la ira de Lara: "¿Pero qué hacéis festejando? ¡Gracias compañeros, os quiero! ¡Gracias, gracias!", dijo aplaudiendo irónicamente.