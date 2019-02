La dura advertencia de Nicolás Maduro a Pedro Sánchez desde 'Salvados': "No te manches las manos de sangre" Ecoteuve.es 4/02/2019 - 10:29 0 Comentarios

El presidente de Venezuela asegura que está "repitiendo la historia de Aznar"

Pedro Sánchez ha comparecido este lunes ante los medios para reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Tras concluir el ultimátum que España y la Unión Europea dio a Maduro para que convocara elecciones, el presidente del Gobierno ha instado al nuevo mandatario a dar por fin este paso.

Este acto ha sucedido tan solo un día después de que Jordi Évole consiguiera sentar a Nicolás Maduro en Salvados en el momento más crítico de la crisis política que sacude el país. Durante la entrevista, el periodista preguntó al mandatario bolivariano por la inminente acción de Pedro Sánchez dado que no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer. "Sánchez es un farsante. Él no ha sido electo por nadie, yo he sido electo y reelecto por votos populares", empezó diciendo asegurando que el que tiene que convocar elecciones es él.

"Él no tiene moral para dar lecciones a Venezuela. Hace tiempo que no acatamos órdenes desde Madrid. Hay vergüenza, hay dignidad. Cometiste un error y te va a ir peor que Aznar cuando se metió en Irak. Ojalá no te manches las manos de sangre junto a Trump en la crisis venezolana", siguió diciendo en un duro mensaje al líder del Partido Socialista.

Maduro agirmó entonces que "quien hace daño a la izquierda mundial es quien se pliega a Donald Trump". Además, ha señalado que "da vergüenza" que Sánchez "repita la historia de Aznar".