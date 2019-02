La llamada 'bomba' de Évole a Juan Guaidó en plena entrevista con Maduro: "Piensa bien lo que estás haciendo" Ecoteuve.es 4/02/2019 - 10:02 0 Comentarios

El presentador de 'Salvados' se guardó un bombazo para el final del programa

Jordi Évole logró este domingo la entrevista más buscada. El presentador de La Sexta consiguió sentar a Nicolás Maduro en Salvados en el momento más crítico de la crisis política que sacude Venezuela. Y aunque la entrevista estuvo plagada de grandes titulares, el momento más sorprendente llegó al final con el as en la manga que se guardaba el periodista.

Évole preguntó a Maduro que si había hablado con Juan Guaidó en los últimos días. Este lo negó, aunque reconoció que habían tenido "contactos" a través de terceras personas para abrir una vía de negociación. Fue entonces cuando el periodista quiso allanar el terreno y lanzó un órdago al presidente: "¿Que le parece si marco el teléfono de Guaidó en este momento?", le preguntó en una propuesta que su entrevistado enseguida aceptó.

El catalán puso el manos libres y el buzón de voz truncaba la intentona del programa de La Sexta: "Fíjate, no coge el teléfono y tiene el buzón lleno. Y yo quería dejarle un mensaje", aseguró Maduro al tiempo que Évole le pedía que se lo dejara igualmente. "Le digo que se piense bien lo que está haciendo. Es un hombre joven y le quedan muchos años de lucha. Que no le haga más daño al país y que abandone la estrategia golpista. Que deje de simular una presidencia para cual nadie le eligió", empezó diciendo.

"Que si quiere aportar algo, que se siente en una mesa de conversación. Que conversemos sobre los problemas del país y sus soluciones. La política no es un juego de muchachos, la política a nivel de gobierno exige mucha responsabilidad y sensatez. Le hago un llamado para que no se deje utilizar por gobiernos extranjeros, ni por los viejos políticos y caciques de la derecha. Ojalá el mensaje le llegue. Que busque un poco de sensatez y no le haga daño al país", concluyó el mandatario sobre su principal oponente, que este lunes ha sido reconocido por Pedro Sánchez como presidente interino de Venezuela.