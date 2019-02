'GH DÚO' expulsa a Julio Ruz por su "conducta inaceptable" con María Jesús Ruiz Ecoteuve.es 4/02/2019 - 0:44 0 Comentarios

La Miss reconoce ante Jordi González que se sintió "acosada" por su ex

Julio Ruz está fuera de GH DÚO. El programa expulsó al concursante este domingo por su actitud durante los últimos días con su ex, María Jesús Ruiz.

"La dirección del programa ha decidido que abandones la casa por conducta inaceptable", dijo el Súper a Julio Ruz nada más comenzar el debate que este domingo emitió Telecinco. "Conducta intolerable", añadió Jordi González.

Poco después, el presentador dio la noticia a los miembros de la casa y, especialmente, a María Jesús, la principal afectada, que durante los últimos días había vivido alguna situación comprometida con el que había sido su pareja.

"Me da pena pero viví un episodio un poco... no uno, sino varios... pero no pensé que fueran a tomar esa medida, la verdad", explicó la Miss.

"Me he quedado en estado de shock porque me da pena también pero, si te soy sincera, quería que este jueves se fuera él", confesó. "Que me perdone, pero es verdad".

"Has dicho varias veces que te has sentido agobiada... acosada", prosiguió González. "Sí", confirmó María Jesús. "Por eso hemos pensado que es mejor que esté fuera".