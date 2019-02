El zasca de Eduardo Casanova a una reportera de 'Viva la vida' sobre su 'look' en Los Goya Ecoteuve.es 15:34 - 3/02/2019 0 Comentarios

Una reportera del programa Viva la vida le preguntó acerca de su atuendo y el actor no dudó en contestarle

El look de Eduardo Casanovas un vez más fue objeto de estudio en Los Goya 2019. Una reportera del programa Viva la vida le preguntó acerca de ello, y el actor no dudó en contestarle tajantamente.

El día de después de Los Goya da para qué comentar, ya sea el 'patinazo' de Amaia como el vestuario de los invitados. El actor Eduardo Casanova fue muy aclamado sobre su vestimenta.

Hace un año que la vestimenta en Los Goya de Casanova fue Trending Topic en Twitter, y ello hizo que esta vez se pusiera sobre él la lupa. La reportera de Viva la vida que se encontraba cubriendo el evento le preguntó sobre su atuendo.

"Pero, por favor, explícanos este 'look', porque desapercibido no pasas", le comentó la reportera. "Bueno, pues mira. Yo considero que la moda es arte y considero que el arte nunca debe ser explicado. Así que no te voy a explicar nada más, simplemente verlo", le respondió sincero el actor.