Manu Guix aclara el 'patinazo' de Amaia sobre el escenario de Los Goya

La cantante salió de forma accidentada cuando Manu Guix estaba tocando el piano para frenar la actuación

Amaia acudió junto con diversas personalidades televisivas a uno de los festivales más importantes del país. Cantó junto con las artistas Rozalén y Judit Neddermann los cuatro temas nominados a mejor canción original.

El que fuera uno de sus profesores dentro de la academia de Operación Triunfo estaba tocando el piano cuando de repente salió Amaia diciendo que no había sonado la claqueta y que pararan la música para poder empezar de nuevo.

"Vale, a ver, espera. Es que tenemos un problema. Porque no se ha escuchado la claqueta o yo no sé qué ha pasado, pero hay un problema. Así que, por favor, si se puede quitar la música o algo... gracias", dijo Amaia en medio del escenario.

Más tarde la cantante explicó cómo fue la situación y dijo que no sabía si había hecho bien en salir estrepitosamente al escenario: "No sé si he hecho bien o mal, pero si ha sido un fallado de sonido no pasa nada".

Manu Guix salió en defensa de la cantante para aclarar que no era un "error de Amaia": "No ha sido así!!!!! El fallo no ha sido de Amaia Romero, ha sido de sonido que no me han abierto monitores y no oía la claqueta ni nada y era imposible empezar el tema. Amaia lo que ha hecho ha sido salvar el número!".

