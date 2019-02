Gil Silgado, ex de Mª Jesús Ruiz, ataca a Julio Ruz en 'Sábado Deluxe": "Es un ser despreciable" Ecoteuve.es 11:01 - 3/02/2019 0 Comentarios

Gil Silgado se sentó en el plató para hablar sobre la relación que tuvo con la ex Miss y no dejó títere sin cabeza

José María Gil Silgado acudió por primera vez a Sábado Deluxe para aclarar su relación con la concursante de GH DÚO, María Jesús Ruiz. Y también, para hablar sobre Julio Ruz a quien le dirigió palabras poco cariñosas.

Los ex de María Jesús poco a poco se están acercando al mundo televisivo, primero fue Julio Ruz que decidió acudir a concursar a GH DÚO, y ahora le tocó el turno a una persona que es "el hombre de mi vida", Gil Silgado.

Gil Silgado se sentó en el plató para hablar sobre la relación que tuvo con la ex Miss y no dejó títere sin cabeza. Silgado aprovechó para atacar a Julio Ruz por las cosas que dice sobre él en la casa.

"Es un ser despreciable porque se aprovecha de la situación tuya en la que estás en prisión para robarte la familia. Que lo haga ahora que los dos estamos en la calle", expresó Gil. Y añadió que "no tengo inconveniente en decirle esto a la cara, a la hora que quiera y en la plaza que quiera".

Y además considera que Julio "tiene una mente enfermiza" por cómo se comporta con María Jesús. Aunque hubo algunos colaboradores que no creían lo que estaba contando como Belén Esteban: "Desde que te has sentado en el plató, has mentido a la audiencia, al presentador y a nosotros".