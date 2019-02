El pequeño Nicolás se presentará a las próximas elecciones junto a un famoso cantante Ecoteuve.es 18:55 - 1/02/2019 0 Comentarios

El empresario ha creado un partido "con gente muy preparada" para los comicios europeos

Francisco Nicolás comienza su periplo en la política y así lo ha contado en Todo es mentira. 'El pequeño Nicolás' ha anunciado que va a crear un partido y que, entre sus integrantes más destacados, se encuentra el cantante Dasoul.

Aunque el programa de Cuatro ya era conocedor de la 'exclusiva', querían oírlo de la boca 'El pequeño Nicolás': "Hay un cantante canario, pero tengo que hablarlo... Es Dasoul", ha explicado el joven, a quien Marta Filch ha pedido que dijera cuál era el nombre más mediático de la lista.

Francisco Nicolás también ha desvelado algún que otro nombre, aunque bastante menos conocidos, como el de un empresario de hostelería, Pedro López, y el de un campeón de boxeo, el canario Jerobe Santana.

"Nos han dicho que hay un cómico, eso es lo que hemos leído", ha bromeado Antonio Castelo. No obstante, el fundador de esta nueva formación política lo ha desmentido: "El cómico seré yo... No, no hay cómicos en la candidatura". Una candidatura en la que, según ha dicho, también figuran 15 nombres de catalanes.