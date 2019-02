El polémico comentario de un reportero de 'Sálvame' sobre Venezuela: "Vete a La Sexta para hablar de eso" Ecoteuve.es 1/02/2019 - 14:38 0 Comentarios

Sergi Ferré fue regañado por Carlota Corredera: "Oye, no. Que el tema es serio"

Durante toda la tarde de este jueves, Sálvame trató el nuevo caso Watergate que tiene a Kiko Matamoros y a su novia Cristina como protagonistas. El reportero Sergi Ferre se desplazó hasta Albacete, lugar donde reside la nueva pareja del colaborador, para recoger sus declaraciones.

Sin embargo, el periodista se vio envuelto en un lío después de que un espontaneo le dificultara su conexión en directo al recriminarle que el programa no tratara la situación que vive Venezuela.

Poco a poco, el hombre fue aumentando el tono de voz agotando la paciencia de Ferre que, de forma poco acertada, le dijo: "A mí también me indigna lo de Venezuela, pero vete a La Sexta para hablar de eso que aquí estamos con otros temas".

Lo que no se esperaba el reportero es que Carlota Corredera le llamara la atención de inmediato desde plató recriminando su frivolidad: "Oye Sergi, no. Que el tema de Venezuela es serio". Y añadió: "Aunque no hablemos de la grave situación que se vive en Venezuela, no significa que no nos importe. Es muy grave lo que está pasando allí".