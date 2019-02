'First Dates' vive su cita más rara con la familia Woolman: "Ligo más con la máscara de nylon" Ecoteuve.es 17:48 - 1/02/2019 0 Comentarios

Nandy pertenece a un grupo formado por artistas, travestis y activistas de Barcelona

First Dates vivió este jueves una de las citas más extrañas que se recuerdan en su restaurante. "La madre que me parió", dijo Carlos Sobera al recibir a la familia Woolman, un grupo que defiende los derechos de las personas y que está formado por artistas, travestis y activistas de Barcelona. Todos ellos estaban enmascarados con nylon.

"Nos denominamos Artistas Travestis Activistas porque, independientemente de la persona que haya debajo de esta piel, sea un hombre o una mujer, interpretas a un drag", explicaron. De los cinco, Nandy fue quien acudió al programa para encontrar el amor: "Ligo más con la máscara, los chicos heteros se vuelven loca conmigo".

"Sexualmente me siento bastante fogosa, necesito calor humano y una persona que sepa besar bien porque para mí besar es meditar", siguió explicando Nandy que reconocía que "hay gente a la que le encanto y hay gente que no es capaz de mirarme a la cara".

La joven tuvo su cita con Lluís, un pintor de 34 años de Barcelona que afirmó que no le "interesa nada lo tradicional": "La pareja tampoco, porque los estereotipos te fuerzan desde fuera". "No me gustan las etiquetas", dijo a Sobera.

"Toda su indumentaria me parece de un atrevimiento, una rebeldía social y una valentía impresionante", alabó él. Ya en la mesa empezaron a hablar de sexo: "Soy muy disfrutona", admitió Nandy a lo que él añadió: "Me ha gustado mucho que me diga que me va a devorar porque ahí sí que me he imaginado cosas". Finalmente, decidieron pedir una segunda cita: "Tenemos muchas cosas que hacer juntos".