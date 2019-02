El dardo de Risto Mejide a 'Myhyv' tras ser 'troleado' por el alcalde de Vigo Ecoteuve.es 1/02/2019 - 11:42 0 Comentarios

El presentador de Cuatro bromeó en directo con Abel Caballero y su nivel de inglés

Risto Mejide conectó en directo este jueves con Vigo para hablar con Abel Caballero, alcalde de la ciudad gallega. El presentador de Todo es Mentira entrevistó al político para repasar algunos de los asuntos más destacados de la actualidad del país.

Y con el gran humor que caracteriza a Caballero, no era de extrañar que se produjera algún momento cómico durante la conversación. Risto bromeó con el discurso 'bilingüe' que hizo el alcalde durante el encendido de las luces de Navidad en Vigo. "Nos sorprendió a todos con su nivel de inglés, ¡Tiene un nivelazo!", dijo el publicista con ironía.

Caballero se dispuso en ese momento a enumerar uno por uno todos los certificados de inglés que ha obtenido y Risto se lanzó a interrumpirle: "Entonces ese día, delante de todos los vigueses, lo habló mal a posta, ¿no?", le preguntó con sorna. "We can continue the interview in english", respondió serio el político.

"No, no tengo el nivel. Además este programa también lo ven tronistas", respondió nervioso Mejide, que salió al paso con un dardo a los participantes del programa de su misma cadena Mujeres y hombres y viceversa. Abel Caballero sonrió en ese momento orgulloso de haber dejado 'en evidencia' al presentador.