'Tiroteo' en 'GH DÚO': Sofía y Alejandro caen en una nominación multitudinaria con polémica

Kiko Rivera e Irene Rosales fueron inmunes y prescindieron de su poder del intercambio

La pareja se jugará la expulsión contra Yoli, Fortu, María Jesús, Sobe y Julio

La lista de nominados de GH DÚO nunca había sido tan abultada. Sofía Suescun, Alejandro Albalá, Carolina Sobe, Julio Ruz, María Jesús, Fortu y Yoli subieron a la palestra este jueves en unas nominaciones a la cara en la que volaron los cuchillos con grandes reproches entre los concursantes.

Las nominaciones se produjeron una vez más a la cara y esto no hizo más que enfatizar la rivalidad que se respira en la casa. Sofía Suescun recriminó a Fortu los tres puntos que le dedicó con el pretexto de que ella y su pareja aún no habían salido nominados.

Pero no fueron los únicos, también la pareja formada por Kiko e Irene les dedicaron un punto como explicaba Rivera: "No tengo nada en contra, pero deben ir pasando todos por la nominación, les pongo un punto porque no tengo nada en contra de los dos", aseguró antes de enzarzarse con Fortu por llamarle "pantojo" a sus espaldas.

A Sofía Suescun y Alejandro Albalá se les unió en la nominación de Julio, Carolina, María Jesús, Yoli y Fortu, es decir, más de media casa en la palestra para abandonar el reality. Kiko Rivera y su mujer fueron los vencedores de "El juego del jefe" y decidieron no utilizar su poder extra del intercambio para no salvar a nadie de la lista.