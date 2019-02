Candela es expulsada de 'GH DÚO' y rompe en directo con Antonio Tejado: "Eres un falso" Ecoteuve.es 1/02/2019 - 9:34 | 10:17 - 1/02/19 0 Comentarios

La joven descubrió en plató las presuntas infidelidades del sobrino de María del Monte

La expulsión de la quinta gala de GH DÚO prometía ser la que marcara un antes y después en el transcurso del reality. Dos rivales fuertes como María Jesús y Candela se disputaban la permanencia en Guadalix y finalmente la ya expareja de Antonio Tejado fue la elegida para abondar la casa por un alto porcentaje de los votos.

Un día antes de la expulsión, María Jesús y Julio disfrutaron de una agradable cena con la que limar sus asperezas ante una posible separación. También se fueron de cena Antonio Tejado y Candela, que parecía que habían cambiado de chip y llegaban a una supuesta reconciliación.

Finalmente, Jorge Javier comunicó a las concursantes nominadas que Candela era la expulsada y los espectadores ya no esperaban otra cosa que llegara a plató para que descubriera las supuestas infidelidades de su pareja.

El programa dio a Antonio Tejado y Candela una última oportunidad para despedirse en el confesionario. Y fue allí, ante la audiencia del reality, cuando Candela decidió romper oficialmente con él: "Aquí acabó nuestra historia", comunicó la joven al sobrino de María del Monte. El sevillano aceptó su decisión y la expulsada puso rumbo al plató, donde la esperaba Jorge para entrevistarla.

Tras repasar algunos de los asuntos más polémicos de su paso por la casa, el presentador enseñó a la concursante varias imágenes de Sálvame de las últimas semanas en las que se destapaba que Antonio Tejado le habría puesto los cuernos. "No me sorprende nada. Estoy muy contenta de haber pasado por el programa para poder ver cómo es Antonio Tejado en la convivencia con varias chicas", aseguró contundente la joven.

En su despedida con la casa, Candela no dudó en lanzar un dardo a su ya ex pareja llevándose una gran ovación del público: "Que llegues donde puedas. Me has hecho mucho daño. ¡Falso!", le dijo ante la mirada de circunstancias de Tejado, que comienza ahora un nuevo concurso con Juan Miguel como pareja.