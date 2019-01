Risto Mejide denuncia la "censura" de Pablo Casado a las cámaras de su programa: "Estoy muy indignado" Ecoteuve.es 31/01/2019 - 20:00 0 Comentarios

Rifirrafe entre una reportera de 'Todo es mentira' y el equipo del líder del Partido Popular

Risto Mejide ha denunciado este jueves la "censura" del Partido Popular a las cámaras de Todo es mentira durante un acto celebrado en el Centro empresarial de Guadalajara en el que participaba su líder, Pablo Casado.

"Señor Casado, por favor, es que hemos llegado tarde y no le hemos podido preguntar. Somos de Todo es mentira". La reportera del programa de Cuatro quería recoger declaraciones del popular pero, de repente, alguien del partido se lo ha impedido alegando que Casado estaba teniendo una conversación privada.

"Discúlpame, un segundo, no metas la cámara que están hablando", interrumpía la señora. "Pero no me tienes que empujar", se quejaba la reportera Natalia Lombardo que insistía en que estaba "haciendo mi trabajo".

Mientras que se estaba produciendo este rifirrafe, en las imágenes captadas por la cámara de Cuatro se observa como hasta otros siete profesional graban sin oposición el corrillo de Pablo Casado.

Risto se ha mostrado "muy indignado" en Todo es mentira y ha expuesto los hechos: "Hasta siete cámaras son autorizadas para ver esas imágenes y la única que es vetada es la nuestra. Esto tiene un nombre, señores del Partido Popular y se llama censura, que es más propia de otros tiempos". [VÍDEO]