El gran pique de Ana Rosa con Ylenia tras su amenaza: "Se cree más importante de lo que es" Ecoteuve.es 19:30 - 31/01/2019 0 Comentarios

La concursante de 'GH DÚO' asegura que contará cosas de los colaboradores del programa

Ylenia ha declarado la guerra a Ana Rosa y a todos sus colaboradores. La de Benidorm cree que los programas de Telecinco están azotándola más de la cuenta por su convivencia en GH DÚO y por eso se refirió al matinal en un tono poco amistoso: "Y por la mañana, en el programa blanco, en los diez minutos que tienen que es negro, ahí me dan bien de bien a mí. No sé lo que le pasa a esas señoras".

Es más, Ylenia ha amenazado con tomarse la venganza cuando salga expulsada: "Es que lo sé, me están trajeando a saco. Tienen la oportunidad de oro porque no estoy y no puedo contestar. Cuando salga... que miren muy bien lo que tienen en su vida porque lo voy a sacar todo". [VÍDEO]

Este jueves, Ana Rosa Quintana ha respondido de forma sutil al ver el vídeo que planteaba la polémica. "¿Cómo qué le damos bien? Pobre Ylenia, si no sabemos nada de ella, no hablamos de Ylenia". La presentadora también la ha lanzado un tremendo zasca: "Bueno...uno también tiene derecho a creerse más importante de lo que es".

Por último, Cristina Tárrega también ha querido responder a las declaraciones de Ylenia en Guadalix: "No se habla de ti aquí, que yo sepa, nunca. Solo he hablado yo para decir que eres estupenda y maravillosa. A lo mejro te lo han contado mal o te ha parecido, pero todo lo contrario". [VÍDEO]