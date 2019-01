Alba Reche y Natalia aceptan el reto de 'Fama, a bailar': ¿repetirán 'Toxic' en la escuela de #0? Ecoteuve.es 19:05 - 31/01/2019 0 Comentarios

El programa de Movistar+ invitó a las dos concursantes de 'OT 2018' por Twitter

La escuela de Fama abre sus puertas este viernes en Movistar y, por petición popular y mediante Twitter, el programa ha invitado Alba Reche y Natalia, concursantes de OT 2018, para que acudan a ella. ¿Cuál ha sido su respuesta?

Todo comenzó cuando Natalia siguió a la cuenta oficial del programa de #0 y el programa se hizo eco de ello mediante una captura. Inmediatamente, los fans pidieron que la navarra fuera invitada a alguna gala: "Eso sería lo más. ¿Te atreves, @natalialot2018?. La concursante de OT pronto dejo caer que aceptaba la invitación: "Por mí...".

"Auxilio. Me desmayo. ¡¿Qué significa esto, @albarecheot2018?!", tuiteó la cuenta, con una prueba de que Alba Reche también había decidido seguir la cuenta de Fama. "WHAT IS THIS?", escribió incrédulo Andoni, concursante de la edición anterior del programa. "Andoni, que la Reche me ha seguido. ¿Significará eso que quiere venir a bailar?", contestó la cuenta. La ilicitana daba a los pocos minutos su respuesta definitiva: "Eso está hecho, RT, fav", revolucionando a todos los fans con la posible visita.

Alba Reche, Natalia y el resto de sus compañeros se encuentran inmersos ya en los ensayos de la gira de OT 2018. Esta tiene su punto de partida en Madrid, en un concierto que se celebrará el próximo 8 de febrero en el WiZink Center.

"Eso está hecho" rt fav — Alba Reche (@albarecheot2018) 30 de enero de 2019