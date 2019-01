El tremendo cabreo de Kiko Matamoros al denunciar la suplantación de identidad de su novia Cristina Ecoteuve.es 31/01/2019 - 18:42 0 Comentarios

El colaborador confía en su pareja plenamente y anuncia acciones legales

Cristina, la nueva novia de Kiko Matamoros, está dando horas y horas a Sálvame durante las últimas semanas y él, por su parte, no para de salir en su defensa después de que los colaboradores aseguraran que trabajó como gogó. "No voy a dar ninguna declaración. Por favor, déjenme vivir mi día a día como hasta ahora", pidió ella ante el acoso mediático.

Este miércoles, un reportero del programa cazó a Cristina por Albacete y dio la cara: "He trabajado bailando, he hecho mis stripteases, hace muchos años, no tengo nada que esconder. Mi Kiko está contentísimo".

A todo esto, se ha sumado que el lío que ha habido con los supuestos mensajes que habría mandado Cristina a Sálvame con material sensible. Matamoros llegó a decir que de ser cierto, cortaría por lo sano rompiendo su relación con ella.

Sin embargo, este jueves, Kiko ha afirmado que el teléfono de su pareja no corresponde con el número que se puso en contacto con Sálvame y ha mostrado la denuncia de suplantación de identidad: "No creo que haya nadie el mundo tan idiota para denunciarse a sí mismo porque esto va a ser objeto de investigación".

"Se le están atribuyendo a Cristina una serie de textos que no le pertenecen y va a ser la Policía la que va a determinar a quién le pertenecen", ha dicho Matamoros, muy enfadado con el programa por el hecho de haber "mantenido conversaciones con ella cuando no han cruzado ni una palabra con ella por teléfono".

Con estas, Carlota ha llamado en directo a este número que se habría pasado por Cristina, aunque sin éxito. "Da la cara que te voy a denunciar y explica cómo has engañado al programa, que va a quedar regular", ha sentenciado Kiko.