Juan Miguel confiesa en 'GH DÚO' que ha rodado tres películas porno

El peluquero también ha revelado que lo confundieron con un famoso actor

Juan Miguel no deja de sorprender a los espectadores. El concursante de GH Dúo confesó que ha participado en varias películas porno gracias al gran tamaño de sus partes. Esta circunstancia ha provocado incluso que en algún momento le confundiesen con un famoso actor porno: "No me quejo, no", aseguró el peluquero.

Así lo ha contado en una conversación con sus compañeros, cuando recordaba que en 2003 solía ir a una discoteca de Barcelona donde conoció a "unos chicos monísimos, con unos cochazos que flipas". Estos le llevaron a una casa de montaña donde acabó rodando una película X. "Me muero por ver una película porno tuya", afirmaba Kiko Rivera. "Pues tengo tres", corrigió el peluquero.

Parece que la causa de que desarrollara esta faceta desconocida fue el gran tamaño de su miembro. Kiko Rivera lo corroboraba, sorprendido: "No he visto unos huevos así en mi vida". "No me quejo, no", admitía, orgulloso, Juan Miguel, quien aseguró que en más de una ocasión le habían confundido con un famoso actor porno por sus dotes.

No contenta con las palabras del peluquero, Sofía Suescun quiso comprarlo de primera mano, palpando su pantalón: "Madre del amor hermoso", exclamó impactada.