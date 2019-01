Ylenia pide la expulsión de Julio tras acorralar a María Jesús Ruiz en 'GH DÚO': "¡A la puta calle!" Ecoteuve.es 31/01/2019 - 14:15 0 Comentarios

El concursante persiguió a su ex novia por toda la casa para que le hiciera caso

El pasado martes, los espectadores de GH DÚO se quedaron sorprendidos ante un momento extraño que ocurrió durante la emisión del Límite 48 Horas. A la vuelta de publicidad, Jorge Javier notó extraños a los concursantes y les preguntó que si había pasado algo. "Ya se verán las imágenes", dijo uno de ellos.

Pues bien, estas imágenes ya han salido a la luz y han sido adelantadas por Cazamariposas. El programa de Divinity mostró en uno de los resúmenes lo que ocurrió en la casa del reality. Para entender lo sucedido, hay que remontarse a la mañana de ese martes, cuando Julio se metió sin permiso en el blog de María Jesús y leyó una felicitación que esta había mandado a Gil Silgado.

"Creo que Julio se mete en mi blog. Ve a qué tecla le doy y entra", denunció María Jesús en el confesionario. "¿Ya le mandaste la felicitación? Hay que tener valor...", le decía el empresario, que no dejó de reprocharle el asunto durante todo el día. "Mi privacidad es mía. No está bien leer los blogs ajenos. Tú has leído un blog que a ti no te corresponde. Yo no tengo culpa alguna", le dijo ya María Jesús durante la emisión del programa.

En uno de los descansos, María Jesús comenzó a andar por la casa y Julio se lanzó a perseguirle hasta que llegaron a la lavandería. En ese momento, el concursante empezó a acorralarla en una esquina para que le hiciera caso. "Que me dejes en paz Julio, déjame en paz...", le pedía la modelo mientras él le susurraba: "Me haces daño y lo sabes".

El momento era cuanto menos incómodo y fue visto por el resto de concursantes desde el jardín. Antonio Tejado no se lo pensó dos veces e intentó parar la situación: "Te he visto cogerla por el brazo", le decía mientras Ylenia explotaba gritando. "¡Estate quietecito! ¡Me cago en la puta! A la puta calle", decía pidiendo la expulsión de su compañero.

"María Jesús cuenta la verdad", le pedía Julio a su ex, que le daba la razón y le restaba importancia a lo sucedido. "Que no ha pasado nada, no ha pasado nada. Le estáis dando más importancia de la que tiene", insistía mientras Ylenia seguía muy enfadada. "Se me sale el corazón". Habrá que esperar a la gala para ver si los hechos tienen algún tipo de consecuencia.

Julio está canceladísimo.



Qué asco como persigue a Maria Jesus y la agarra. #GHDÚOÚltimaHora6 pic.twitter.com/uREg8Glb3k — Aritz Saavedra (@AritzMaslany) 30 de enero de 2019