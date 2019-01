Yola Berrocal desvela el tamaño del pene de Antonio Tejado: "La tiene grande, pero no le sirve de nada" Ecoteuve.es 31/01/2019 - 12:58 0 Comentarios

La artista cree que el sobrino de María del Monte es "insoportable": "No me gusta"

El concursante de 'GH DÚO' y la finalista de 'Supervivientes' tuvieron una relación

Candela Acevedo y Antonio Tejado han sido los últimos concursantes de GH DÚO en realizar la curva de su vida. El pasado martes, Jorge Javier Vázquez pidió a la ex pareja que desgranaran los mejores y los peores momentos de su trayectoria vital, tanto en lo personal como en lo profesional.

El juego tuvo un momento de tensión cuando Candela comentó que Antonio Tejado tiene un miembro "normal". Esta descripción no sentó nada bien al sobrino de María del Monte, que se cogía un gran enfado ante las cámaras de Telecinco.

Ante esta situación de duda, Cazamariposas no ha dudado en tirar de fuentes y buscar una segunda opinión con alguien que también conoce muy bien a Antonio Tejado: Yola Berrocal, con la que el andaluz tuvo hace unos años una relación amorosa. "Si la estadística que vamos a utilizar es, por ejemplo, la de España, ella está mintiendo. O sea, que la tiene más grande que la media normal de España", empezó diciendo.

"Si la de España es de 13 centímetros y la de África de 17,93 centímetros, puede que estuviera dentro de la media de allí", afirmó antes de poner un gran pero a su condición. "Pero de verdad, que no le sirve de nada, porque tiene un carácter insoportable y no me gusta nada como hombre", declaró en palabras al programa de Divinity.