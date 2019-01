Inda y Monedero se enzarzan en una gran bronca ante Ana Rosa: "¿Qué te has fumado?" Ecoteuve.es 31/01/2019 - 11:30 0 Comentarios

El periodista desprecia al politólogo y este le llama "maltratador constante"

Eduardo Inda y Juan Carlos Monedero han protagonizado este jueves su enésima bronca en directo en El Programa de Ana Rosa. Los tertulianos debatían sobre la complicada situación de los taxistas y el gran conflicto que están viviendo con lo poseedores de licencias VTC.

Y mientras discutían, la conversación se fue encendiendo hasta que han terminado ambos ha gritos ante las cámaras de Telecinco. "¿Tener un trabajo digno que te permita trabajar holgadamente te parece que es ser un caradura?", le preguntó Mondero a Inda tras plantear su argumento.

"Yo no he llamado caradura a nadie. No sé qué te has tomado, o qué te has fumado esta mañana...", le dejó caer el periodista al fundador de Podemos, que se enfadó enseguida por el ataque de su oponente en la mesa. "Me tiene que decir este señor, que es un maltratador constante...", replicó mientras era interrumpido de nuevo. "Maltratador lo serás tú...", le decía Inda mientras que Ana Rosa intentaba poner paz preguntándole por qué le llamaba maltratador.

"Dice que me he fumado algo. ¿Por qué tienes que insultar constantemente y ser un maltratador constante? Maltratas a tu ámbito íntimo...", aseguró Monedero provocando que la presentadora saltara para intentar cortar la discusión. "Esa palabra es muy grave y refleja comportamientos delictivos muy grandes. Maltratador es un hijo de satanás que agrede a una mujer y yo no he agredido a una mujer", se defendió el tertuliano antes de que Ana Rosa continuara con el transcurso del programa.