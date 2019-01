Anna Castillo desvela cuánto dinero tiene en el banco: "Mazo de pasta" Ecoteuve.es 31/01/2019 - 11:06 0 Comentarios

Broncano acertó a la primera la cifra del capital de la actriz en 'La resistencia'

"Me siento un poco ridícula porque no sé si tengo mucho o poco", dijo la actriz

Anna Castillo es una de las actrices del momento. La protagonista de Estoy vivo y Arde Madrid fue a La resistencia para promocionar la película Viaje al cuarto de una madre, por la que está nominada por tercera vez a un Goya a sus 25 años. [Los Papeles de Broncano: cuánto dinero tienen en el banco los invitados de la primera temporada de La Resistencia]

Pero de esto poco o nada se habló, como viene siendo habitual en el programa de Broncano. Después de que Anna revelara que el cartel de la serie de TVE no le gustaba nada por salir, en su entender, "realmente cabezona", llegó el momento más esperado por los espectadores: saber cuánto dinero tiene en su cuenta bancaria.

"¿Esto se lo preguntas a todo el mundo o hay criterio?", empezó preguntando Castillo. "Me siento un poco ridícula porque no sé si tengo mucho dinero o poco", dijo a lo que insistió él: "Dilo y ya valoramos". "No es una cosa que yo te esté contando a ti, es que yo lo hablo con mis colegas. ¿Cuánto hay que tener? ¿Cuánto crees que yo podría tener?".

Así las cosas, la también intérprete de La llamada invitó a Broncano a adivinar sus ahorros como si de El precio justo se tratara: "Viendo mi currículo, ¿cuánto crees que estaría bien tener? Y si está entre 10.000 arriba y 10.000 abajo, te lo digo. Es que yo para mí tengo mazo de pasta, pero no sé si es que soy muy joven o soy muy impresionable".

Broncano se atrevió a responder "150.000 euros"... y acertó. "Pues mira sí. ¡Qué hijo de puta, lo has hecho muy bien!". "Enhorabuena. Me alegro de que tengas una situación económica desahogada, más o menos", afirmó él a lo que ella zanjó: "Tengo dos gatos y me consumen muchísimo".

Youtube Video