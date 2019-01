La ejemplar reacción de un hombre en 'First Dates' ante su cita transexual: "El qué dirán me lo paso por los cojones" Ecoteuve.es 31/01/2019 - 10:55 0 Comentarios

Salvador aseguró no tener ningún prejuicio tras la confesión de Witanacy

Witanacy llegó este miércoles al restaurante de First Dates con la incertidumbre de si su cita a ciegas la aceptaría tras confesarle que era transexual. Por ello, una de las primeras preguntas que decidió lanzarle a Salvador es si él tenía muchos prejuicios en la vida.

El hombre, que confesó estar divorciado de una colombiana y tener un hijo de otra relación posterior, aseguró que absolutamente ninguno. "Con nada de nada"; afirmó. "¿Y si te cuento que soy transexual?", le preguntó ella mientras que el le hacía saber que se había dado cuenta.

"¿Y qué te parece?", insistió interesada por su opinión. "Bien, bien, para mí eres una mujer. Eres muy guapa", aseguró Salvador. "Pero no es la belleza prototipo, por la sociedad...", señaló ella. El hombre contó entonces que procedía de un pueblo y sabía lo difícil que era a veces que todo el mundo hablara: "A mí no me importa lo que hablen. Siempre he sido de los primeros de mi pueblo que iba con tatuajes, dilataciones... Me han señalado pero tampoco me ha importado", aseguró el comensal, que aseguró que "el qué dirán me lo paso por el forro de los cojones".

Finalmente, ambos aceptaron tener una segunda cita con el otro para seguir conociéndose. Sin embargo, Witanacy puso una sola condición: poder recortarle un poco la barba "de chivo" que llevaba. Salvador aceptó que se la cortara un poco en directo: "Esto no se lo he permitido a nadie", afirmó antes de que se marcharan juntos del programa.