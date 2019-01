La confesión de Dabiz Muñoz sobre Pedroche: "Me hice un perfil en Instagram sólo para ligármela" Ecoteuve.es 31/01/2019 - 10:21 0 Comentarios

Pablo Motos pregunta a la mediática pareja por los inicios de su relación

El matrimonio formado por Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz visitó este miércoles el plató de El Hormiguero para ser entrevistado por Pablo Motos. Y de entre los asuntos que rodean a la pareja, el presentador de Antena 3 se mostró interesado por cómo había sido el comienzo de su relación cuando casi desde el primer día tenían a paparazzis persiguiéndoles por las calles.

El reputado cocinero y la presentadora de Atresmedia aprovecharon para desvelar cómo llegaron a conocerse teniendo en cuenta que cada uno procedía de ámbitos tan diferentes. "Yo no tenía Instagram, sólo Twitter, y me hice mi perfil cuando nos conocimos, antes de que empezáramos juntos. En realidad, solo me lo hice por ligármela", recordó Muñoz ante la sorpresa de Motos.

Acto seguido, explicó cómo le abrumó al principio de la relación que su noviazgo llamara la atención de tantos medios de comunicación. A cuenta de ello, recordó una divertida anécdota sobre uno de los primeros días que durmió en la casa de Cristina Pedroche: "Un día, saliendo de casa de Cristina, veo que en un coche me están apuntando con algo muy grande a la cara, era el objetivo de un fotógrafo, pero sentí que me iba a disparar una bala", contó recordando lo intimidado que se sintió.

Durante la entrevista, la complicidad entre Motos y sus invitados propició que ambos contaran algunas curiosidades sobre su día a día. Por ejemplo, la facilidad con la que la vallecana cae rendida cuando deciden ver algo juntos: "Pedroche se duerme en el minuto cero, y eso que las películas las elige ella", admitió el chef. El presentador les preguntó entonces si alguno de los dos tiene mal despertar: "La verdad es que no, siempre nos damos un abrazo y un beso al levantarnos", confesó Pedroche entre risas.