Una mujer rechaza a su cita en 'First Dates' con la excusa más absurda de la historia Ecoteuve.es 30/01/2019 - 18:59

Mamen declinó un segundo encuentro con Nino por un motivo inesperado

First Dates ha acogido este martes la llegada de nuevos comensales dispuestos a encontrar el amor en el restaurante regentado por Carlos Sobera. Una de las citas que más llamó la atención de los espectadores fue la que protagonizaron Nino y Mamen.

Y cuando parecía que todo iba viento en popa, la mujer confesó a una amiga que la llamó por teléfono que su acompañante no era lo que ella esperaba. "No está mal, pero hay una cosa que no me ha gustado", aseguró antes de poner la excusa más absurda de la historia del programa. "Viene en camisa de manga corta", le dijo a su interlocutora, que no daba crédito.

"No me ha gustado, es de bastote. No sé, ha tenido dos parejas casadas, varias de estas de dos años... O sea, que no sé", afirmó Mamen mostrando su descontento con Nino, que dio una visión totalmente opuesta. "Bien, fenómeno. Yo pienso que sí. A mí me ha gustado", le contó el hombre a Lidia Torrent.

"No viene con el pelo corto, se lo ha dejado largo por detrás..", siguió quejándose Mamen. "Vamos, que no te ha entrado por el ojo...", le señalaba mientras ella le daba la razón con su silencio. Mientras tanto, el hombre no esperaba el jarro de agua fría, puesto que creía que sí tenían cosas en común.

"Le gusta el fútbol como a mí, pero lo malo es que es del Madrid y yo soy del Barça", contó antes de llevarse una gran decepción con la decisión final de Mamen de no tener una segunda cita con él. "No me ha entrado el gusanillo en el estómago", aseguró ella.