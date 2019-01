La trágica historia de Miriam Fernández ('La Voz'): "No quiero que nadie sienta pena por mí" Ecoteuve.es 19:00 - 30/01/2019 0 Comentarios

La cantante del 'talent' sufre una parálisis cerebral que limita su movilidad

Miriam Fernández rompió barreras y demostró su ejemplo de superación la semana pasada en La Voz conquistando a Luis Fonsi. La joven, que sufre parálisis cerebral, ganó la segunda edición de Tú si que vales hace ya once años pide pide "que nadie sienta pena por mí" durante el concurso. "Soy súper feliz".

Así se muestra la participante del 'talent' musical de Antena 3 en una entrevista para la revista Lecturas, en la que muestra su deseo de que pronto "no sea tan impactante ver a una persona con discapacidad cantando" y asegura que el andador que utiliza es "otra parte de ella".

En esta charla, la cantante y actriz también ha hablado de su dura infancia. "Mis padres biológicos me tuvieron muy jóvenes y, como pasaron una situación económica muy mala, y decidieron dejarme con los dueños de la guardería".

Para este matrimonio, que finalmente adoptó a Miriam Fernández, los pronósticos del médico eran bastante negativos: "Les dijeron que yo no iba a caminar nunca, pero no se rindieron y me llevaban a rehabilitación", recuerda la cantante, que consiguió ser campeona de España de natación adaptada.

La joven entró en La Voz interpretando Con las ganas, de Zahara, un tema con un significado importante para ella: "Me recuerda a mi padre, que murió unos meses después de que yo ganara Tú si que vales. Perdí mucho tiempo discutiendo con él en mi adolescencia".