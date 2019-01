El 'troleo' a Jorge Ponce que ha hecho saltar las alarmas entre los fans de 'La Resistencia': ¿Abandona el programa? Ecoteuve.es 30/01/2019 - 14:11 0 Comentarios

El colaborador de David Broncano publica un misterioso mensaje en su Twitter

Los fans de La Resistencia se llevaron un gran susto este martes, cuando Jorge Ponce, colaborador del programa de David Broncano en #0, publicaba un tuit que hizo saltar todas las alarmas. Tal fue el revuelo, que el cómico tuvo que abordar este asunto durante la entrevista que hizo al cirujano plástico César Noval.

"Por motivos de salud, no podré seguir lo que queda de temporada en La Resistencia. Muchas gracias. Ha sido un placer formar parte de este proyecto", publicó Ponce en su cuenta oficial de Twitter sin dar más explicaciones al respecto.

Enseguida, los seguidores del programa de Movistar+ se echaron las manos a la cabeza pidiendo explicaciones sobre lo que estaba sucediendo y enviando mensajes de apoyo y ánimo al humorista.

Por motivos de salud, no podré seguir lo que queda de temporada en @LaResistencia. Muchas gracias. Ha sido un placer formar parte de este proyecto. — Jorge Ponce (@jponcerivero) 29 de enero de 2019

La situación se fue de madre y el propio Jorge Ponce entró en directo este martes para aclarar la situación: "Me dejé la sesión abierta y Pinacho se ha metido en mi cuenta", desveló el humorista haciendo alusión a Álex Pinacho, community manager de La Resistencia y productor de La Vida Moderna de la Cadena Ser.

"Todo esto es por el zorro de Pinacho. No puede ser más cabrón y más desgraciado. No le gusta más que trolear", señaló Broncano. "Estoy bien y sigo en el programa. Pero me quedo vuestras palabras para cuando me pille un ébola o algo. Gracias", ha escrito Ponce este miércoles agradeciendo las muestras de cariño recibidas durante los últimos días.

A ver, básicamente me dejé el ordenador sin cerrar sesión y el zorro de Pinacho (CM de @LaResistencia ) se coló en mi twitter y os troleó. Estoy bien y sigo en el programa. Pero me quedo vuestras palabras para cuando me pille un ébola o algo. Gracias ?? — Jorge Ponce (@jponcerivero) 30 de enero de 2019