Un policía impacta cantando ópera en 'La Voz' y provoca una sonora pifia de Paulina Rubio Ecoteuve.es 30/01/2019 - 13:37 0 Comentarios

La coach del talent de Antena 3 mete la pata al hablar de Plácido Domingo

La Voz recibió este martes una nueva hornada de concursantes dispuestos a colarse en el equipo de algunos de los cuatro coaches del programa. Uno de los que más sorprendió en la octava gala de Audiciones a ciegas fue Ángel Cortés, "un policía y cantante atípico, pero no imposible".

Con estas palabras se describió a sí mismo el propio concursante antes de subirse al escenario y dejar a todo el mundo en shock al entonar el tema lírico Una furtiva lágrima. El hombre explicó que lleva 14 años estudiando ópera, aunque es policía nacional de profesión. Por este motivo, aseguró que le ha tocado cantar en varios actos oficiales del cuerpo.

Paulina Rubio pulsó el botón rojo incorporando al concursante en sus filas: "Estoy encantada de tenerte para mí sola. Estoy feliz de que estos tontos no se dieran la vuelta ante algo tan hermoso como tu voz. Sentí que bajabas con unas alas doradas. He tardado en voltear porque quería oír el estribillo y tu voz con toda la potencia y me has cautivado", dijo la mexicana.

Fue entonces cuando la cantante cometió un desliz que no pasó desapercibido por los espectadores del talent musical de Antena 3. "Voy a hablar con Plácido Domingo, mi compatriota mexicano, y que tú me digas lo que quieres cantar", aseguró Paulina en un fallo sobre la procedencia del tenor español nacido en Madrid.

