Antonio Tejado hace el ridículo en 'GH DÚO': niega su 'rajada' sobre Albalá tras ver las imágenes que la demuestran Ecoteuve.es 30/01/2019 - 11:42 0 Comentarios

El concursante criticó a su compañero a pesar de que le salvó de la expulsión

El pasado jueves, Alejandro Albalá y Sofía Suescun protagonizaron un momento de lo más tenso en GH DÚO después de que el primero pusiera todo su empeño para salvar a su amigo Antonio Tejado de la nominación. Pese a la negativa de la navarra, el presentador y su ex novio la presionaron para que terminara cediendo y renunciara a ayudar a Ylenia.

Pues bien, parece que al sobrino de María del Monte le duró poco el agradecimiento y a la mínima que tuvo oportunidad, hizo un traje a Alejandro Albalá en compañía de Ylenia, Kiko Rivera y María Jesús. "No ha cogido una fregona en su vida", "dice que tiene unos contactos buenísimos para un proyecto de ir a la luna en un cohete", "el dinero que gane aquí se lo gastará haciendo el gilipollas y en cinco meses se quedará a dos velas", "no le van a echar ni cuentas al pintamonas", son algunas de las 'perlas' que Tejado dijo sobre su compañero.

Todo ello, en una conversación en la que, pese a que lo negara, era cien por cien consciente de que se estaba hablando de Alejandro Albalá: "Si a mi me ha salvado, ¿de qué me voy a quejar?", señalaba finalmente para, tras sentirse culpable, ir a hacerle compañía a la habitación. "Ahora te dicen el 'Amancio', porque vas a montar un montón de empresas", le dijo a Alejandro sobre un apodo que le había puesto él. "No me gusta ser chivato, pero eso son tonterías", se atrevió a valorar.

El programa decidió compartir este martes las imágenes con la casa y la cara de Albalá era de no dar crédito a lo que estaba viendo. Sin embargo, la cosa empeoró cuando Tejado alegó que en sus palabras no se estaba refiriendo a Alejandro, sino a Julio Ruz, que terminó recibiendo sin haber abierto la boca. "Se mezclaron dos conversaciones, yo decía pintamonas a Julio porque se hace las chaquetas a medida", afirmó mientras Ylenia no terminaba de creérselo. "Está buscando una excusa para justificar la mierda en la que se ha metido", se defendió el ex de María Jesús Ruiz.

Finalmente, tras verse acorralado, Antonio Tejado empezó a recoger cable: "Acabo con esto. Yo no me quería referir a él, pero si me he referido, me gustaría pedirle perdón si se ha entendido así. Me cae muy bien y no pienso que sea un pintamonas. Y si alguna vez se me ha pasado por la cabeza que es un pintamonas, le pido perdón, pero no lo siento así", afirmó el concursante en un bochornoso momento en el que parecía reconocer a medias sus palabras hacia el cántabro.