Jorge Javier Vázquez, "humillado" por una camarera a la que negó una foto Ecoteuve.es 30/01/2019 - 10:50 0 Comentarios

"Me dejó tan mal cuerpo que tuve que abandonar el local", relata el presentador

Jorge Javier Vázquez ha relatado un episodio que vivió hace unos días en una cafetería y que le hizo sentirse "humillado". Ocurrió cuando aterrizó en el aeropuerto de Tenerife a primer ahora de la mañana y quiso tomarse un café. Una camarera le pidió una foto al verle y él se negó.

"Es muy temprano, mira qué hora es", respondió Jorge Javier. "Qué antipático", reaccionó ella, un comentario que dejó impactado al presentador que, no obstante, no se quedó callado.

"Perdona, ¿crees que después de veinte años de carrera me puedes decir que soy antipático porque me niego a hacerme una fotografía?". La conversación continuó con la camarera, que hizo un comentario que a Vázquez le pareció hecho con "soberbia" y "desprecio". "Sí, ero no te preocupes, pasa por aquí que te invito a un cortado".

"La chica me dejó tan mal cuerpo que tuve que abandonar el local", relata Jorge Javier en la revista Lecturas. "Me han pasado cosas desagradables a lo largo de toda mi carrera pero que la trabajadora de un lugar al que acudo a hacer gasto me trate de manera tan humillante, jamás".