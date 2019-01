Edu Aguirre anuncia "acciones legales" tras la polémica del kleenex en 'El Chiringuito' Ecoteuve.es 29/01/2019 - 16:14 0 Comentarios

Las redes y algunos medios especularon sobre el objeto que se le había caído al suelo en el plató

Un objeto cayó al suelo cuando Edu Aguirre entró al plató de El Chiringuito hace unos días. "Un kleenex, que estoy un poquito constipado", dijo el colaborador de Josep Pedrerol. [Entrevista a Edu Aguirre]

Hubiera sido una simple anécdota de no ser por los comentarios que algunos espectadores hicieron en redes sociales y también las informaciones de algún medio de comunicación, desde donde se decía que no había sido un pañuelo, sino una pequeña bolsa con sustancias estupefacientes.



El propio Edu Aguirre tuvo que salir al paso de estos comentarios y abordó el asunto en El Chiringuito para anunciar que tomaría "acciones legales" contra quienes hayan "inventado cosas".

"No tenía pensado ni responder ni creo que merezca la pena, pero tampoco hay que dejar que una mentira se haga más grande", explicó Edu Aguirre en el programa de Mega.

"Hay gente buena, gente buenísima que nos ve y que nos tiene muchísimo cariño, y gente mala, que va con maldad, que quiere difamar tu imagen y que de una mentira hacen una bola que no se para y que parece una verdad", continuó relatando, tal y como se puede ver el el vídeo que el programa y el propio colaborador han colgado en redes sociales.



En las imágenes, Edu Aguirre entra al plató recreando, en tono de broma, lo que había sucedido días antes. Luego es cuando comienza a dar su punto de vista sobre lo sucedido.

"A mí me da igual, pero tengo familia, tengo padres, tengo novia... es más por ellos que por mí. Todos tenemos una imagen y todos trabajamos duro para estar. Que cuatro vengan a inventarse cosas duele", lamentó Aguirre.

"Tomaré acciones legales, por supuesto", aseguró el colaborador, no sin antes dejar claro que es "un tío sano, sonriente y deportista".

?????"Estamos fuertes. Que digan lo que quieran. Los que me conocen saben cómo soy". Las PALABRAS de @EduAguirre7 en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/rQLXolbHIu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 27 de enero de 2019