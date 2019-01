Bob Pop, sobre el 'Caso Julen': "Ana Rosa y Susanna Griso han devorado carnaza delante de una audiencia millonaria" Ecoteuve.es 29/01/2019 - 15:50 | 18:50 - 29/01/19 0 Comentarios

El colaborador de 'Late Motiv' criticó con dureza a ambas presentadoras

Bob Pop utilizó su sección en el último programa de Late Motiv para hacer una fuerte crítica al trato que los programas televisivos han dado a la tragedia del pequeño Julen, con especial énfasis en Espejo Público y El programa de Ana Rosa: "Yo estoy aquí mientras 'Arg' y 'Grissom' devoran carnaza delante de audiencias millonaria", empezó diciendo.

El colaborador y subdirector del programa de #0 denunció en su análisis que las cadenas habían creado "un rollo multimedia a costa de una tragedia", como 'Arg' y 'Grissom' (Ana Rosa Quintana y Susanna Griso): "Han estado todo el rato con esto, con unas audiencias que te cagas. Ellas quieren ganar y sus cadenas también. Ya lo dijo Abba: 'The winner takes it all'".

Berto Romero interrumpió a Bob Pop para preguntarle si el tratamiento mediático de estos casos había ido a peor. El subdirector del programa no tenía dudas: "Sí, porque ahora han incorporado el reality también en la dinámica. Y la cuenta atrás...", añadió. Otro aspecto que criticó Bob Pop en el programa de Movistar+ fue el de entrevistar a personas en 'shock': "Que tú vayas a buscarlas y las entrevistes me parece mal".

Respecto al debate sobre si se debía hablar de determinados temas en la televisión, comparando el 'Caso Julen' con 'la publicidad' que se le ha dado a Vox, no parece tener una respuesta clara: "Estamos apuntándonos un detalle de nuestra autoridad moral a costa de la bajeza de otros. Pero estamos utilizando la misma materia prima que esa gente que lo hace fatal. Y a mí eso me genera conflicto", reconoció.

Bob Pop haciendo croquetas con las sobras del horror. pic.twitter.com/XcOHbUqOjD — Late Motiv en Movistar+ (@LateMotivCero) 28 de enero de 2019