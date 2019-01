La trifulca de Nagore Robles con un taxista en plena huelga: "A mí no me insulte, ¿vale?" Ecoteuve.es 29/01/2019 - 13:10 0 Comentarios

La colaboradora de Telecinco mantiene una fuerte discusión al defender a una señora

Nagore Robles ha tenido un fuerte rifirrafe con un taxista durante una nueva jornada de huelga del sector en Madrid. La asesora del amor de MyHyV retransmitió a sus seguidores lo que había sucedido a través de Instagram Stories.

Para ponernos en situación, Nagore fue insultada por un taxista después de defender a una señora que, a su vez, estaba siendo gritada por este hombre. "Entonces me ha gritado a mí. Ha sido totalmente descortés, maleducado y agresivo", aclara.

"A mí no me insulte, ¿vale? No me insulte. Ni tonta, ni imbécil, ni idiota, ni nada, ¿vale? No vuelva a insultar, no haga eso, que hay muchos taxistas en esta vida que tienen mucha más educación", se escucha decir a Nagore en un vídeo en el que aparece el taxista.

"No me vuelva a insultar, que llamo a la policía. No me insulte. Yo no le he insultado en ningún momento, solo he dicho que no sea agresivo y que no grite a la señora, ¿vale?", sigue insistiendo en tono acalorado.

Sin embargo, Nagore también denuncia la pasividad de un policía al que había denunciado los hechos ocurridos: "Lo peor de todo es que había un policía cerca, le he dicho que este hombre me estaba agrediendo y se ha marchado corriendo, ha dicho que estaba trabajando".

Tras esto, la colaboradora de Telecinco hace la siguiente reflexión sobre el comportamiento de algunos taxistas en la huelga contra los VTC: "Es una pena que tengan que luchar y reivindicar de esta manera y que algunos se lleven la fama por este tipo de comportamientos y de personas".