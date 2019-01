Sofía Suescun y Alejandro Albalá suben la temperatura con su primer 'edredoning' en 'GH DÚO' Ecoteuve.es 29/01/2019 - 12:43 0 Comentarios

Los concursantes se metieron en la cama juntos y se taparon para evitar las cámaras

Enlaces relacionados Sofía Suescun pierde sus grandes apoyos dentro de la casa de GH DÚO por una discusión con Alejandro Albalá

La relación de Sofía Suescun y Alejandro Albalá es de todo menos apacible y estable. De hecho, entraron a GH DÚO como exnovios y así parecen seguir aunque en las últimas horas algo ha cambiado.

Sofía Suescun y Alejandro Albalá han protagonizado lo que parece ser su primer edredoning. Los concursantes se acostaron juntos en la cama, se taparon para evitar las cámaras y comenzaron a moverse con un movimiento bastante sospechoso.



Lo que ocurriera verdaderamente debajo del edredón solo ellos lo saben, aunque Suescun no tardó en negar. "Si no hemos hecho nada...", dijo la de Pamplona a pesar de que las imágenes hacen pensar otra cosa muy distinta.



Alejandro Albalá, sin embargo, no ha desmentido que algo ocurrió ciertamente bajo el edredón.

