Mimi desvela a Broncano cuánto dinero tiene y hace una confesión sobre los pagos de la gira de 'OT': "Me van a matar" Ecoteuve.es 29/01/2019 - 11:42 | 11:48 - 29/01/19 0 Comentarios

La cantante de Lola Índigo lanzó una misteriosa respuesta en 'La Resistencia'

David Broncano recibió este lunes a Mimi Doblas, que visitó el plató de La Resistencia para promocionar el estreno de la nueva edición de Fama en #0. La cantante y bailarina pone voz al tema de cabecera de la nueva temporada del talent en Movistar+ después de que ella misma fuera participante de Fama Revolution en Cuatro.

La granadina protagonizó una entrevista de lo más divertida en la que repasó su trayectoria profesional haciendo hincapié con humor en sus fracasos en los talents a los que se ha presentado. Mimi fue la cuarta expulsada de 50 concursantes en Fama Revolution y la primera eliminada de OT 2017 de los 16 participantes que acoge la Academia.

Sin embargo, uno de los momentos más esperados por el público llegó con la famosa pregunta del dinero que Broncano lanza a todos sus invitados. "Llevas en la música seis meses, pero como bailarina siete u ocho años, y este último año entrando buena panoja de conciertos", empezó diciendo el cómico, que no esperaba la respuesta sincera de la artista.

"Pues no te creas que es tanto, porque todavía los pagos vienen como tarde...", aseguró Mimi. "Pero si os vi ahí en el Bernabéu", contestó el presentador que recibió como réplica una irónica y sonora carcajada. "Ya, ya, pero llega tarde todo", aseguró la joven.

Broncano enseguida notó la sorna de la invitada y no dudó en resaltarlo: "Esa risa ha sido una risa de dolor", destacó. "¿No estás viendo igual todo ese dinero?", insistió el humorista, que recibió esta vez como respuesta un solo "¿eh?". "A lo mejor no es tanto como tú te imaginas... Somos muchos, somos 16, hay mucho equipo... Joder, me van a matar tío", justificó la cantante segundos antes de confesar que, tras hacer una transferencia de dinero importante a su madre, tiene en el banco "unos 50.000 euros".

