Una paya "discriminada" en el flamenco sorprende a los jueces de 'La Voz' arrancándose por Camarón de la Isla Ecoteuve.es 29/01/2019 - 10:39

Marta asegura que ha sido despreciada en esta cultura por sus orígenes

La concursante no pudo controlar sus nervios y no logró que ningún coach se girara

Antena 3 emitió este lunes la séptima gala de Audiciones a Ciegas de La Voz. Pablo López, Luis Fonsi, Paulina Rubio y Antonio Orozco continúan en la búsqueda de nuevos talentos para completar los equipos con los que lucharán en las batallas. Y en ese rastreo llegó Marta, una joven paya que intentó conquistar a los jueces arrancándose por un famoso tema de Camarón de la Isla.

La cantante eligió la Nana del caballo grande para hacer suyo el mensaje de la canción, ya que Marta afirmaba que quería irrumpir en el programa rompiendo todos los tabúes. La chica se quejaba así antes de subirse al escenario de que había "sufrido discriminación en el flamenco porque soy una paya".

Marta aseguró que ella no era "ni gitana, ni flamenca", lo que suponía un hándicap a la hora de ser valorada entre los músicos y cantantes de este estilo. "He tenido muchas personas que me han pisado, gracias a eso soy como soy: cantautora", declaró afirmando que "todo lo que he conseguido lo he conseguido sola" y que su formación "ha sido en la escuela de la calle".

Sin embargo, sus esfuerzos fueron en balde en el momento que ningún coach decidió girarse. A la joven le pudieron los nervios y la complicación de, según Orozco, "el tema más complicado de la galaxia". Tras rechazarla, Paulina Rubio le hizo saber que su voz le había cautivado desde el primer momento y que no la había elegido al "no saber como guiarte".